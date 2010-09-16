В Свердловской области задержан пироман, сжигавший дома, сараи и машины
На&nbsp;Среднем Урале раскрыта серия криминальных поджогов. Молодой человек, державший в&nbsp;страхе поселок Сосьва в&nbsp;Серовском районе, плохо помнит, каким образом уничтожал дома.
Как сообщает «Новый Регион» со ссылкойна пресс-службу ГУВД по Свердловской области,в течение последних полутора месяцев в выходныев одном из районов поселка неизвестный поджигал дома,сараи и машины. Милиционеры долгое время не могливычислить злоумышленника. В результате была создана специальнаягруппа патрулирования, и в первую же ночьподжигатель был задержан. Злоумышленником оказался 19-летний местныйжитель. Он сознался в восьми преступлениях: поджогахтрех жилых домов, двух сараев, одного нежилого дома и двухавтомобилей.
Злоумышленника характеризуют как тихого, скромного, приветливого парня,он учится в поселковом профучилище, семьяблагополучная. Тяга к поджигательству появлялась в немпосле принятия «на грудь» горячительныхнапитков. Мстить он никому не собирался,а после совершенного мало что помнил.
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