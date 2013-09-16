Владельцы тагильских автостоянок задолжали городу более 7 миллионов рублей

Накануне состоялось заседание комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию, где начальник управления муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Игорь Евгеньевич Шастин рассказал о том, как изменилась ситуация за прошедшее время.

В Нижнем Тагиле на сегодняшний день действует 12 автостоянок, которые находятся в частной собственности, и 68 – в аренде. Долг по арендным платежам у предпринимателей превышает 7,5 миллионов рублей. Самым частым нарушением является самовольное увеличение площади участка, изначально отведенного под автостоянку. Так, самый большой выявленный «самозахват» муниципальной собственности превышает 3,5 тысячи квадратных метров.

В результате проверок, проведенных сотрудниками отдела регулирования и контроля за использованием земельных ресурсов управления муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений в первом полугодии 2013 года, было обнаружено две несанкционированные парковки в Дзержинском районе в у домов по ул. Ильича, 84 и ул. Калинина, 117. В обоих случаях незаконная коммерческая деятельность прекращена, ее организаторы привлечены к административной ответственности сообщают в пресс-службе городской Думы.

Депутаты предложили по договорам аренды, срок которых заканчивается, проводить открытые аукционы для увеличения поступлений в городской бюджет. В любом случае, в декабре Дума вернется к обсуждению и контролю данного опроса.

В свою очередь, чиновники, понимая всю важность данной сферы для города, говорят следующее:

В настоящий момент возможности проведения подобных процедур прорабатываются, кроме того, готовится схема расположения автостоянок на территории города на 2014 год Евгения Черемных, заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике.