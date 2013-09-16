Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Владельцы тагильских автостоянок задолжали городу более 7 миллионов рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Владельцы тагильских автостоянок задолжали городу более 7 миллионов рублей

16 сентября 2013, 13:15Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»