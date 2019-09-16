Двое полицейских из Нижнего Тагила участвуют в конкурсе «Народный участковый»
Сегодня, 18:05ОбществоФото: pixabay.com
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В Свердловской области стартовал конкурс «Народный участковый». Двое претендентов из списка — тагильские полицейские: старший лейтенант Елена Татаурова и майор Антон Латкин, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Поддержать тагильчан можно на сайте ГУ МВД по Свердловской области. Всего в конкурсе участвуют 37 полицейских из Свердловской области. Голосование продлится до 20 сентября включительно.
У Елены Татауровой стаж работы в правоохранительных органах составляет 7 лет, у Антона Латкина — 12 лет. При этом у обоих полицейских на участках высокая раскрываемость преступлений.
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