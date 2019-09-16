Двое полицейских из Нижнего Тагила участвуют в конкурсе «Народный участковый»

Поддержать тагильчан можно на сайте ГУ МВД по Свердловской области . Всего в конкурсе участвуют 37 полицейских из Свердловской области. Голосование продлится до 20 сентября включительно.

У Елены Татауровой стаж работы в правоохранительных органах составляет 7 лет, у Антона Латкина — 12 лет. При этом у обоих полицейских на участках высокая раскрываемость преступлений.