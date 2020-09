Экс-солистка группы «Комбинация» из Нижнего Тагила выпустила первый сольный альбом

Экс-солистка группы «Комбинация» Светлана Кашина выпустила первый сольный альбом под названием «Успеть», сообщает ИА «Все новости».

Работа над альбомом заняла около пяти лет, в ней представлены 16 композиций. Во многом они связаны с биографией певицы. По словам Светланы Кашиной, представленный в альбоме материал не коммерческий, зато все песни прожиты и пережиты ей самой. Название альбома должно было передать смысл и значение содержимого, именно поэтому работа над ним заняла много времени. Первый тираж уже выпущен на диске, однако уже начинается размещение песен на цифровых площадках. Работа над альбомом началась пять лет назад. Коллеги по колледжу представили Светлане композицию собственного сочинения, после этого появилось еще несколько песен. На данный момент с альбомом «Успеть» у певицы запланированы два эфира в Москве: на канале «Ностальгия» и «Вечерней Москвы». Аранжировки к песням были написаны музыкантом и композитором Антоном Поповым. Тексты написали Надежда Набокина и Татьяна Правило, Анатолий Сушков и Евгений Пистер, а также Эдуард Шакуров. Напомним, что Светлана Кашина родилась в 1970 году. Она училась на дирижёрско-хоровом отделении Нижнетагильского музыкального училища, а после пела в группе «Комбинация». В 1994 году Светлана покинула группу и вернулась в Нижний Тагил. С 2008 года она возглавиляет эстрадное отделение Нижнетагильского колледжа искусств.

