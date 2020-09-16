Экс-солистка группы «Комбинация» из Нижнего Тагила выпустила первый сольный альбом

Напомним, что Светлана Кашина родилась в 1970 году. Она училась на дирижёрско-хоровом отделении Нижнетагильского музыкального училища, а после пела в группе «Комбинация». В 1994 году Светлана покинула группу и вернулась в Нижний Тагил. С 2008 года она возглавиляет эстрадное отделение Нижнетагильского колледжа искусств.