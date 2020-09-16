Отмененный Путин и патриарх «Скрудж»: Итоги дня в Свердловской области

Отмененный Путин и патриарх «Скрудж»: Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 20:04ОбществоPhoto: pixabay.com
Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 16 сентября.

Приезд президента России Владимира Путина в Екатеринбург ожидали в октябре. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 14 сентября отправился в Москву, чтобы подготовиться к визиту главы государства. Однако сегодня стало известно, что Путин перенес визит на следующий год. Предполагается, что это случится в марте. На то же время было перенесено и заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, которое президент должен был провести этой осенью.

В свердловском правительстве новое неожиданное назначение. Роман Кислов, являющийся банкротом с 2019 года, получил пост директора электронного правительства. Такое решение принял Евгений Куйвашев. Однако по закону банкроту нельзя занимать руководящие должности, в том числе и в государственных бюджетных учреждениях.

В Екатеринбурге продолжают появляться новые стрит-арты. Так, у Храма-на-Крови появилась работа художника Славы ПТРК. Он изобразил патриарха Кирилла в виде мультипликационного героя миллиардера Скруджа Макдака, который купается в золоте.

В Нижнем Тагиле сегодня были сданы в эксплуатацию три дороги, которые были отремонтированы в рамках нацпроекта БКАД. Специальная комиссия приняла дороги на улицах Горошникова, Чайковского и проспекте Строителей. В общей сложности было заасфальтировано более 40 тысяч квадратных метров полотна. Там же заменили бортовые камни, отремонтировали канализационные колодцы и люки, обустроили газоны и оборудовали пешеходные переходы.

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