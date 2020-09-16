Отмененный Путин и патриарх «Скрудж»: Итоги дня в Свердловской области

Приезд президента России Владимира Путина в Екатеринбург ожидали в октябре. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 14 сентября отправился в Москву, чтобы подготовиться к визиту главы государства. Однако сегодня стало известно, что Путин перенес визит на следующий год. Предполагается, что это случится в марте. На то же время было перенесено и заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, которое президент должен был провести этой осенью.