Отмененный Путин и патриарх «Скрудж»: Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 16 сентября.

Приезд президента России Владимира Путина в Екатеринбург ожидали в октябре. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 14 сентября отправился в Москву, чтобы подготовиться к визиту главы государства. Однако сегодня стало известно, что Путин перенес визит на следующий год. Предполагается, что это случится в марте. На то же время было перенесено и заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, которое президент должен был провести этой осенью. Владимир Путин отменил визит в Екатеринбург В свердловском правительстве новое неожиданное назначение. Роман Кислов, являющийся банкротом с 2019 года, получил пост директора электронного правительства. Такое решение принял Евгений Куйвашев. Однако по закону банкроту нельзя занимать руководящие должности, в том числе и в государственных бюджетных учреждениях. Куйвашев назначил банкрота новым главой электронного правительства В Екатеринбурге продолжают появляться новые стрит-арты. Так, у Храма-на-Крови появилась работа художника Славы ПТРК. Он изобразил патриарха Кирилла в виде мультипликационного героя миллиардера Скруджа Макдака, который купается в золоте. В Екатеринбурге художник изобразил патриарха Кирилла в виде Скруджа Макдака В Нижнем Тагиле сегодня были сданы в эксплуатацию три дороги, которые были отремонтированы в рамках нацпроекта БКАД. Специальная комиссия приняла дороги на улицах Горошникова, Чайковского и проспекте Строителей. В общей сложности было заасфальтировано более 40 тысяч квадратных метров полотна. Там же заменили бортовые камни, отремонтировали канализационные колодцы и люки, обустроили газоны и оборудовали пешеходные переходы. В Нижнем Тагиле завершен ремонт трех дорог в рамках БКАД

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter