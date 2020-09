Заповедные места Тарусы будут сохранены

Московская компания «ИЧ «Астро Энерго Синтез», которая специализируется на биоэнергетических практиках, хочет получить участок размером 30 гектаров не берегу Оки, который находится в городе Таруса (Калужская область). Организация собирается отдать землю под застройку.

Местные жители выступили против и пытаются признать территорию города и района особо охраняемой зоной. Гендиректор «Астро Энерго Синтеза» Карен Геворкян попросил депутата Госдумы Николая Валуева помочь перевести данный участок в категорию «рекреационная деятельность». В организации сообщили, что участок нужен для реализации «оздоровительного проекта в контексте экологии и защиты окружающей среды». С администрацией Таруса никто не связался по этому поводу. Об этом пишет kaluganews.ru. Когда об этом узнал временно исполняющий обязанности главы администрации Тарусы Руслан Смоленский, то сразу же отказал в строительстве. Он отметил, что любое вмешательство в вековой ландшафт отрицательно скажется как на внешней красоте панорам, так и на экологической ситуации и исторической уникальности. Оказалось, что на этом участке, который приглянулся московской компании, Министерство культуры разрешает строить только экологические парковки и ремонтировать инженерные коммуникации. Интересно, почему Валуев сразу же не отказал «Астро Энерго Синтезу», ведь он входит в рабочую группу по особо охраняемым территориям, причем Калужская область является его округом. По словам Руслана Смоленского, Тарусский район является одним из самых маленьких по площади во всем регионе. Больше 40% земель района занимают леса, 39% - сельскохозяйственные угодья, а менее 10% - населенные пункты. «Вся жизнь района сосредоточена вдоль рек Ока и Таруса. Поэтому здесь довольно часто идет борьба за сохранение природы», - заявил Смоленский. В прошлом город уже неоднократно отстаивал свои интересы. На территории района удалось закрыть все песчаные карьеры. Здесь создан Архитектурный совет, который контролирует любое строительство. Местные жители считают эти земли историческими, потому что здесь когда-то побывали многие творческие деятели: писатели, художники, поэты. Люди не хотят, чтобы Таруса потеряла гармонию маленького среднерусского города.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter