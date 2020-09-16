Заповедные места Тарусы будут сохранены

Когда об этом узнал временно исполняющий обязанности главы администрации Тарусы Руслан Смоленский, то сразу же отказал в строительстве. Он отметил, что любое вмешательство в вековой ландшафт отрицательно скажется как на внешней красоте панорам, так и на экологической ситуации и исторической уникальности.