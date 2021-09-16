Глава «Альянса врачей»* Анастасия Васильева сообщила о разрыве с ФБК**

Анастасия Васильева отметила, что при эпидемии ковида члены ФБК** информационно очень поддерживали «Альянс врачей»*. Сегодня же профсоюз стал не нужен. В итоге про него все забыли.
Глава «Альянса врачей»* очень расстроена. Менеджеры Фонда борьбы с коррупцией** уничтожают то, что с таким трудом создавалось «Альянсом врачей»*, сетует она. Об этом пишет vostokmedia.com.
По словам Васильевой, несправедливо, что первые лица ФБК** уехали в Европу, когда их сторонников в России могут посадить в тюрьму.
Руководитель профсоюза призвала сочувствующих больше не ассоциировать ее и «Альянс врачей»* с Фондом борьбы с коррупцией**. Сама Васильева отступать не намерена. Организация будет функционировать. Ее участники самостоятельно решат вопрос с уголовным преследованием. Они выдержат то давление, которое на них оказывает власть.
Надо сказать, что сам «Альянс врачей»* появился еще в 2018 году. Профсоюз отстаивает интересы врачей и медперсонала в РФ.
28 января нынешнего года главу организации Анастасию Васильеву задержали полицейские. Медика обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических норм на протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Помимо этого, члены «Альянса врачей»* выходили на одиночные пикеты за доступ в тюрьму к оппозиционному политику независимого врача.
* «Альянс врачей» — организация, признанная в России иностранным агентом.
** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — признан иностранным агентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России.