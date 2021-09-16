За нападение со стрельбой на семью ребенка-инвалида уральцу грозит до 15 лет тюрьмы

За нападение со стрельбой на семью ребенка-инвалида уральцу грозит до 15 лет тюрьмы
За нападение со стрельбой на семью ребенка-инвалида уральцу грозит до 15 лет тюрьмы
Сегодня, 12:36ОбществоФото: 1MI
За нападение в подъезде жилого дома на отца с ребенком-инвалидом и стрельбу жителю Екатеринбурга грозит до 15 лет тюрьмы. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство нескольких человек.

По версии следствия, 3 сентября в подъезде по проспекту Седова в Екатеринбурге мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, на почве конфликта произвел несколько выстрелов из ружья в непосредственной близости от соседей, сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.

Хозяин жилища и проходивший мимо мужчина оказали сопротивление.

С учетом всех обстоятельств следователь запросил через суд для обвиняемого избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. В результате мужчина направится в СИЗО на 2 месяца.

На данный момент расследование продолжается.

Напомним, дело о стрельбе в подъезде на свой личный контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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