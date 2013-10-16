А ездят ли директора крупных дилерских центров Тагила на автомобилях той марки, которую продают? Читай внутри!

Именно поэтому в рамках проекта «Лидер мнений» городской портал TagilCity.ru сотрудничал с представителями крупных и известных в Нижнем Тагиле автосалонов - Skoda и Ssang Yong. Напомним, это директор дилерского центра «НАКАМА» - Горшенин Олег Борисович. От Skoda на вопросы пользователей будет отвечала Анастасия Эльзенбах, менеджер по маркетингу и рекламе, Автоцентр Европа Авто Тагил

Вопрос от пользователя Евгения: Здравствуйте! Вопрос такой: ваши автосалоны сотрудничают с автошколами? Есть же поверие, мол, сдал на права - волей-неволей купишь машину.

Skoda: Добрый день, нет, мы не сотрудничаем с автошколами.

Ssang Yong: Добрый день! Автосалон НАКАМА, официальный дилер SSANGYONG, является одним из предприятий автомобильного направления ГП «РИМЭКС», известной салонами официальных дилеров Subaru Никко Моторс, Субару Центр Екатеринбург Юг, официальным дилером SSANGYONG РИМЭКС МОТОРС, находящихся в г. Екатеринбург, а также 26 сервисмаркетами РИМЭКС и Колеса-online в УРФО, 2 из которых находится в Нижнем Тагиле. ГП «РИМЭКС» поддерживает сотрудничество с автошколами. Наши автомобили обладают высоким уровнем безопасности, дополнительными опциями (камеры, патронники и др.). Все это позволяет недавно отучившимся автолюбителям чувствовать себя в автомобиле уверенно и комфортно.

Мы остаемся открыты для любых предложений и любого вида сотрудничества.

Вопрос от пользователя Corey: Устраиваете ли вы какие-нибудь конкурсы (например, Автоледи и т.д. и т.п. для тагильчан)?

Skoda:

Ssang Yong: Все мероприятия, которые мы проводим, проходят на площадке автосалона НАКАМА. С информацией о мероприятиях можно ознакомиться на сайте.

Вопрос от анонимного пользователя: Планируете ли открытие еще одного салона в Нижнем Тагиле? И чем, по вашему мнению, хорошо открывать новые и новые салоны?

Ssang Yong: Спрос диктует предложение, на данный момент по Нижнему Тагилу представлены практически все крупные бренды производителей автомобилей. Открытие нового автосалона с экономической точки зрения не совсем целесообразно.

Skoda: Нет, мы не планируем открытие еще одного салона.

Вопрос от пользователя Corey: В ваших салонах довольно часто проводят различные презентации новых моделей. Было ли такое, что прямо после презентации автомобиль купили? И как провести грамотную авто-презентацию – 3 важных правила от специалиста?

Ssang Yong: При проведении презентации необходимо придерживаться следующих правил:

Случаи приобретения автомобиля после презентации происходили неоднократно.

Skoda: Конечно. После презентации новой Skoda Octavia было сразу несколько желающих приобрести этот автомобиль.

Залог грамотной и качественной презентации – знание продукта, умение преподнести его конечному потребителю, так, чтобы его захотелось купить прямо сейчас, в данный момент.

Вопрос от пользователя Миха: Когда ожидается появление новой модели на вашем рынке? (к Шкоде)

Skoda: Обновленный Skoda Yeti и новый Skoda Rapid появятся в начале следующего года, более подробная информация появится на нашем сайте и в группе Вконтакте позднее.

Вопрос от пользователя Миха: К Ssang Yong: у вас недавно презентовали новое авто. Можете поделится своим мнением о нем, как директор?

Ssang Yong: За время работы в автомобильном бизнесе приходилось иметь дело со многими автомобильными брендами. С корейской маркой Ссанг Йонг столкнулся впервые, в связи с открытием автосалона в Нижнем Тагиле. Честно говоря, был приятно удивлен соотношением цена-качество автомобилей SSANGYONG. Новая модель Актиона продолжает добрые традиции Южнокорейских производителей.

Не вдаваясь в тонкости, могу с уверенностью сказать, что данный автомобиль по оснащению и ходовым качествам удовлетворит запросы многих автовладельцев.

Технические/организационные вопросы

Вопрос от анонимного пользователя: Какие у вас сроки заказа автозапчастей? А есть ли скидки, если устанавливаешь прямо в вашем центре?

Skoda: Сроки поставки оригинальных деталей и аксессуаров от трех дней (если их нет на нашем складе), все зависит от сложности ремонтных работ. В нашем автоцентре для постоянных клиентов действует дисконтная программа, а также снижена цена за нормо-час для постгарантийных автомобилей.

Ssang Yong: У автомобильного бренда Ссанг Йонг на территории России находится склад запасных частей. Если необходимая Вам запчасть есть в наличии на складе, сроки доставки варьируются от 4 до 10 дней, если необходимой запчасти нет на складе в России сроки доставки увеличиваются до 1 месяца. При проведении ремонтных работ осуществляется индивидуальный подход к каждому клиенту.

Вопрос от пользователя Оленька: Скажите, порой, приезжая в салон (не обязательно в ваш), сталкиваешься с безразличием. Приходится бегать за менеджерами, ждать. Как в ваших салонах борются с неторопливыми менеджерами?

Skoda: В нашем автоцентре нет «неторопливых» менеджеров, приезжайте к нам и убедитесь в этом сами.

Ssang Yong: В нашем автосалоне работает квалифицированный персонал ориентированный на то, чтобы максимально и в короткий срок выполнить запросы и пожелания клиентов. Сотрудники периодически подтверждают свою квалификацию у дистрибьютора.

Вопрос от анонимного пользователя: Возможно ли присутствие владельца автомобиля в ремзоне при прохождении ТО или ремонтных работ совместно с исполнителем?

Ssang Yong: Нахождение клиента в ремонтной зоне не желательно по предписаниям техники безопасности.

Если Вы обладаете желанием посетить сервисную зону, то после проведении инструктажа и с соблюдением определенных правил присутствие при ремонтных работах возможно.

Skoda: Наш автоцентр оборудован новейшими видеокамерами, благодаря которым, клиенты находясь в шоу-руме могут наблюдать за ходом работ, проводимых с их автомобилем.

Вопрос от анонимного пользователя: На каких условиях у вас происходит автокредитование? Есть ли те, кому вы отказываете?

Skoda: Условия автокредитования индивидуальны для каждого клиента, подробнее вы можете узнать в нашем автоцентре в отделе кредитования. Лично мы никому не отказываем, конечное решение принимает Банк.

Ssang Yong: Ни для кого не секрет, что решение по выдаче кредита находится только в ведении банка. Сотрудники автосалона, в частности отдела кредитования формируют заявку, на основании 2-х документов паспорта и водительского удостоверения заполняется заявление-анкета. Данные клиента передаются в банк, сотрудники которого и принимают решение о выдаче кредита данному клиенту. Кредитование наших клиентов происходит на льготных условиях. Мы имеем специальные условия в таких банках как ВТБ 24, Кредит Европа Банк, СберБанк, Урал Сиб.

Особые вопросы к представителям автоцентров

Вопрос от пользователя Corey: вопрос к Олегу Борисовичу как к успешному руководителю: Олег Борисович, расскажите, как вы решились создать такой крупный бизнес? С чего начинать?

Ssang Yong: Corey, наш бизнес не так уж и сложен, как бизнес в области атомных разработок, добычи нефти и т.п. С момента открытия, я являюсь исполнительным директором автосалона НАКАМА, одного из дилерских центров SSANGYONG автомобильного направления группы предприятий «РИМЭКС». Мы активно развиваемся и расширяем наш бизнес.

Вопрос от пользователя Corey: Вопрос к Анастасии: тяжело ли такой замечательной девушке работать в «автомобильном» бизнесе?

Skoda: Автомобильный бизнес очень интересный, а работа с брендом Skoda интересна вдвойне, поэтому нет, не тяжело.

Вопрос от пользователя Миха: Я всегда был убежден, что любой директор автосалона должен ездить на авто той марки, какую он продает (даже русская, и пусть будет самой люксовой комплектации). Внимание, вопрос: в ваших салонах какие автомобили у руководства?

Ssang Yong: Как я уже говорил ранее, НАКАМА входит в Группу предприятий «Римэкс». Большинство сотрудников группы предприятий, в том числе и некоторые директора автосалонов, являются водителями автомобилей Субару и Ссанг Йонг.

Skoda: Полностью согласна с Вами, руководитель нашего автоцентра передвигается на автомобиле марки Skoda.

Вопрос от пользователя Дмитрий Иванович: Говорят, в автосалонах случается много курьезов, связанных с «женскими недопониманиями». А вы можете припомнить какой-нибудь забавный случай?

Skoda: В нашем автоцентре таких случаев не происходило.

Ssang Yong: За время работы официального дилера SSANGYONG автотехцентра НАКАМА, курьезов не было. Мы стараемся устранять недопонимания на стадии выяснения потребностей клиента.

Последнее время клиент, и женщины, и мужчины, стали более компетентны в вопросах обслуживания своего автомобиля. Нам импонирует данная особенность поведения клиента, мы рады общаться на «одном языке» с потребителем.