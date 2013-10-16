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Если в Тагиле теракт – спрячемся на УВЗ: на готовность к ликвидации ЧС предприятие проверило МЧС
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Если в Тагиле теракт – спрячемся на УВЗ: на готовность к ликвидации ЧС предприятие проверило МЧС

16 октября 2013, 15:30Общество
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