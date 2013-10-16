Если в Тагиле теракт – спрячемся на УВЗ: на готовность к ликвидации ЧС предприятие проверило МЧС
Накануне в разных городах страны своеобразную проверку на готовность к ликвидации ЧС провел Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. В разных муниципалитетах был свой сценарий: где-то инициировали пожар, где-то землетрясение, другие техногенные катастрофы. Для Нижнего Тагила темой тренинга стал террористический акт.
Так, ранним утром в городе объявили команду «Сбор», а в 8:00 прошла постановка задач. На Уралвагонзаводе, в ремонтно-механосборочном цехе № 2, было развернуто защитное сооружение для приема людей, пишет издание mk.ru.
Функционирование проверили представители администрации города и Дзержинского района. Был оценен запас воды и топлива, электроснабжение и другие системы жизнеобеспечения. Отметим, есть и дизельная электрогенераторная установка (обеспечивает возможность автономного пребывания в запасном пункте горожан), и средства индивидуальной защиты, запасы медицинского имущества, лекарственных препаратов. Словом, все защитные пункты и сооружения УВЗ поддерживаются в постоянной готовности.
Уралвагонзавод готов работать в устойчивом режиме в военное время. Большая благодарность руководителям предприятия за то, что они находят возможность вкладывать средства в эти сооружения, - сказала Евгения Черемных, заместитель главы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике, член комиссии. – Надеюсь на продолжение этой работы. В целом по результатам проверки могу сказать, что оценка однозначно высокая.
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