Если в Тагиле теракт – спрячемся на УВЗ: на готовность к ликвидации ЧС предприятие проверило МЧС

Так, ранним утром в городе объявили команду «Сбор», а в 8:00 прошла постановка задач. На Уралвагонзаводе, в ремонтно-механосборочном цехе № 2, было развернуто защитное сооружение для приема людей, пишет издание mk.ru.

Функционирование проверили представители администрации города и Дзержинского района. Был оценен запас воды и топлива, электроснабжение и другие системы жизнеобеспечения. Отметим, есть и дизельная электрогенераторная установка (обеспечивает возможность автономного пребывания в запасном пункте горожан), и средства индивидуальной защиты, запасы медицинского имущества, лекарственных препаратов. Словом, все защитные пункты и сооружения УВЗ поддерживаются в постоянной готовности.

Уралвагонзавод готов работать в устойчивом режиме в военное время. Большая благодарность руководителям предприятия за то, что они находят возможность вкладывать средства в эти сооружения, - сказала Евгения Черемных, заместитель главы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике, член комиссии. – Надеюсь на продолжение этой работы. В целом по результатам проверки могу сказать, что оценка однозначно высокая.