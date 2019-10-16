В Приморье Фонд соцстраха открыл второй информационно-ресурсный центр

На протяжении всего времени работы владивостокского центра (март-сентябрь) за консультативной помощью обратились шестьсот тридцать человек. В общем сотрудники центра обработали чуть более полутора тысяч запросов. При этом максимальное количество посетителей ИРЦ пользуется услугами Фонда социального страхования — примерно двадцать семь процентов от общего числа обращений. Второе место заняли услуги, касающиеся пенсионного обеспечения людей, имеющих ограниченные возможности, — примерно двадцать четыре процента. Вместе с тем за получением информации, связанной с предоставлением социальных услуг, обратились около восемнадцати процентов посетителей, а помощь в индивидуальном подборе ТСР потребовалась двенадцати процентам, пишет vostokmedia.com.

По словам заместителя управляющего Приморским отделением ФСС Екатерины Беспаловой, с момента начала работы первого ресурсного центра во Владивостоке специалисты ежедневно консультируют посетителей об услугах для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, они осуществляют помощь в оформлении заявления посредством портала госуслуг www.gosuslugi.ru.

За последние девять месяцев текущего года Приморское отделение Фонда подписало контракты на покупку ТСР, совокупная стоимость которых превысила сто тридцать миллионов рублей. Наряду с тем организация выплатила компенсации за самостоятельно купленные изделия на сумму примерно в тридцать миллионов рублей. К концу текущего года ФСС планирует закупить реабилитационные техсредства на сумму, составляющую примерно двести сорок пять миллионов рублей. Льготники смогут получить от Фонда путевки на сумму около сорока восьми миллионов рублей, а на проезд к месту лечения и обратно будет потрачено восемнадцать миллионов рублей.