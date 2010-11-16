Антимонопольщики уличили НТМК в злоупотреблении доминирующим положением на рынке

Причиной проведения расследования послужил рост цен на металлопродукцию в начале 2010 года. ФАС провела анализ состояния конкуренции на рынке горячекатаного зетового профиля для хребтовой балки вагонов с января 2009 года по июнь 2010-го. Выяснилось, что НТМК является единственным в России производителем двух видов такой продукции. Как сообщает официальный сайт ФАС, предприятие устанавливало монопольно высокие цены на этот продукт, причем для разных групп потребителей цена отличалась. Разница в цене могла достигать 66%. Также были выявлены факты поставок НТМК на внешние рынки по более низким ценам, чем для внутренних покупателей. По версии ФАС, рентабельность по рассматриваемому виду продукции у НТМК колебалась от 10 до 200%. Теперь компании грозит штраф в размере 1–15% от оборота. Представители Евраз-Холдинга до получения от антимонопольщиков официальных документов от комментариев воздерживаются.