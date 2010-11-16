Начался фотоконкурс в честь 290-летия Нижнего Тагила
16 ноября 2010, 14:28ОбществоОльга
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15 ноября стартует фотоконкурс «Ты – в сердце, мой город…», посвященный 290-летию Нижнего Тагила.
До 15 февраля 2011 года жители города могут приносить свои фотоработы вадминистрацию. В конкурсе предусмотрено несколько номинаций: «Городскойпейзаж», «Любимый уголок», «Тагил спортивный», «Окрестности НижнегоТагила», «В центре внимания» и «Глазами горожан».
В каждой номинации принимается не более 3-х фотографий (форматом 200*300мм) от одного участника. К фото должны прилагаться аннотации и цифровыефайлы на электронных носителях.
Итоги фотоконкурса подведут в феврале. Победителей наградят дипломами иденежными премиями, а лучшие фотоработы войдут в юбилейный фотоальбом,посвященный 290-летию Нижнего Тагила.
Более подробную информацию об условиях конкурса можно узнать на официальном сайтеНижнего Тагила.
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