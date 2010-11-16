Начался фотоконкурс в честь 290-летия Нижнего Тагила

До 15 февраля 2011 года жители города могут приносить свои фотоработы вадминистрацию. В конкурсе предусмотрено несколько номинаций: «Городскойпейзаж», «Любимый уголок», «Тагил спортивный», «Окрестности НижнегоТагила», «В центре внимания» и «Глазами горожан».

В каждой номинации принимается не более 3-х фотографий (форматом 200*300мм) от одного участника. К фото должны прилагаться аннотации и цифровыефайлы на электронных носителях.

Итоги фотоконкурса подведут в феврале. Победителей наградят дипломами иденежными премиями, а лучшие фотоработы войдут в юбилейный фотоальбом,посвященный 290-летию Нижнего Тагила.