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Начался фотоконкурс в честь 290-летия Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Начался фотоконкурс в честь 290-летия Нижнего Тагила

16 ноября 2010, 14:28ОбществоОльга
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