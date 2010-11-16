Природоохранная прокуратура выявила нарушения в «Сосновом бору»

При этом лицензии на право пользования недрами у предприятия нет. Кроме того, работающая на угле котельная выбрасывает загрязняющие вещества в атмосферу, не имея специального разрешения, отметили в пресс-службе областной прокуратуры. Как пояснил корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» заместитель главы Нижнего Тагила по социальным вопросам Вячеслав Погудин, замечания эти были высказаны еще в мае. В ближайшие дни все нарушения, выявленные природоохранной прокуратурой в оздоровительном центре «Сосновый бор» будут устранены.

Как отметил Вячеслав Погудин, не смотря на то, что артезианская скважина работала без лицензии, качество воды, которая использовалась в нуждах оздоровительного центра, тщательно контролировалось. Добавим, что в «Сосновом бору» отдыхают и взрослые и дети. К примеру, во время летних каникул там ежегодно укрепляют здоровье 300-350 юных тагильчан. Сейчас центр принимает детей также в осенние, зимние и весенние каникулы. Кроме того, в течение года там отдыхают 800-900 ветеранов и работников бюджетной сферы.