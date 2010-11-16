В Нижнем Тагиле дети стали чаще болеть туберкулезом

За девять месяцев текущего года зарегистрировано 5 случаевзаболеваемости среди детей, что в пять раз превышает показатели 2009года.Также туберкулезом заболели 8 подростков, что превышаетпрошлогодние показатели.Отметим, что при этом заболеваемость среди взрослого населенияснижается.

Наиболее неблагополучными признаны Дзержинский и Тагилстроевский районы,сообщает пресс-служба городского управления здравоохранения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от туберкулеза в годумирает 2-3 миллиона человек, из них около 100 тысяч детей. Россияотносится к странам, в которых ситуация признана наиболее угрожающей.

Надежный и самый доступный способ выявления туберкулеза – флюорография,которую необходимо проходить 1 раз в два года. Ежегодная флюорография невлияет на состояние здоровья. Доза облучения, полученная прифлюорографическом обследовании, эквивалентна дозе, получаемой человекомза восемь дней загара на ярком солнце.