Экологи нашли превышение вредных веществ в реке Белой у Стерлитамака

В Стерлитамаке дела с экологией обстоят очень плохо. Населенный пункт задыхается в пелене выбросов. В водоемах постоянно погибает рыба. Горожане, эксперты и экологи винят во всем предприятия группы «ТАУ» – «Стерлитамакский нефтехимический завод» (СНХЗ) и «Синтез-Каучук».

Ими владеют Иосиф Рутман и Дамир Мугинов. Предназначенный для очистки сточных вод шламонакопитель сегодня не используют. Отходы нефтехимических производств СНХЗ и «Синтез-Каучук» сливают в очистные сооружения местного «Авангарда». Однако эти сооружения не способны очищать отходы данного уровня, такие как хлориды. Об этом пишет bash.news. Жители близлежащих населенных пунктов отправили на анализ воду из реки Белой. Эксперты нашли в присланных образцах вредные вещества. Их концентрация в несколько раз превышает предельно допустимую норму. Страдает рыба. Она уже ненормальная. Запах или размер не тот. Так происходит из-за выбросов в воду с промышленных предприятий. Это грозит большой бедой. Пресноводная река Белая превращается в морскую, предупреждает доктор химических наук Марс Сафаров. По оценкам специалистов, примерно 40 000 тонн опасных отходов находится и продолжают свозить на мусорный полигон «Михайловский». На свалке присутствуют не только твердые отходы. Там можно увидеть целые озера жидких отходов. До 2008 года в это место привозили вредные вещества с производства завода «Каучук». Хоть предприятие и должно было рекультивировать данный полигон, но по факту свалка все еще бесхозная. На самих заводах проблем никто не замечает. Там говорят, что с экологической ответственностью у них все отлично. По словам одного из сотрудников «ТАУ», за воздухом в рабочей зоне ведут жесткий контроль. Комментарии владельцы предприятий не дают. Одного из них, Иосифа Рутмана, объявили в розыск. Против него возбудили уголовное дело.

