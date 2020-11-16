Экологи нашли превышение вредных веществ в реке Белой у Стерлитамака

По оценкам специалистов, примерно 40 000 тонн опасных отходов находится и продолжают свозить на мусорный полигон «Михайловский». На свалке присутствуют не только твердые отходы. Там можно увидеть целые озера жидких отходов. До 2008 года в это место привозили вредные вещества с производства завода «Каучук». Хоть предприятие и должно было рекультивировать данный полигон, но по факту свалка все еще бесхозная.