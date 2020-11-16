На ремонт двух отделений и хозкорпуса в тагильской ГБ № 4 потратят 2,6 миллиона рублей

Согласно техническому заданию, за 1,4 миллиона рублей в травматологическом отделении подрядчик должен будет заменить деревянные перегородки на алюминиевые с откатной дверью, поменять облицовку, фурнитуру и стеклопакеты на окнах, отремонтировать деревянный пол и постелить на него линолеум, а также отштукатурить и покрасить стены. Все работы должны быть выполнены в срок с 1 февраля по 15 марта 2021 года.