На ремонт двух отделений и хозкорпуса в тагильской ГБ № 4 потратят 2,6 миллиона рублей

Согласно техническому заданию, за 1,4 миллиона рублей в травматологическом отделении подрядчик должен будет заменить деревянные перегородки на алюминиевые с откатной дверью, поменять облицовку, фурнитуру и стеклопакеты на окнах, отремонтировать деревянный пол и постелить на него линолеум, а также отштукатурить и покрасить стены. Все работы должны быть выполнены в срок с 1 февраля по 15 марта 2021 года.
В кардиологии также заменят дверные блоки, поменяют настил пола на керамогранитную плитку и выровняют и покрасят стены. Работы будут выполняться с 25 января по 26 февраля 2021 года. Начальная цена контракта — 819 тысяч рублей.
В хозяйственном корпусе подрядчик разберет деревянные перекрытия, сделает навесной потолок из гипсокартона, установит дверные блоки, отштукатурит местами деревянные стены и потолок, а также заменит керамогранитную плитку на полу. Ремонтные работы пройдут с 18 января по 18 февраля 2021 года. Начальная цена контракта — 429 тысяч рублей.
Напомним, ранее стало известно, что за 15 миллионов рублей отремонтируют терапевтический корпус Демидовской больницы на улице Кузнецкого, 12.