«Россети» восстановили электроснабжение в Дагестане

«Россети» восстановили электроснабжение в Дагестане

Сегодня, 21:05ОбществоPhoto: pixabay.com
Энергохолдинг «Россети» полностью возобновил электрическое обеспечение жителей Дагестана после технологического сбоя.

Как сообщается, инцидент в сетях 6-10 кВ произошел в результате резкого усиления ветра и обильных дождей. При этом в сетях 35-110 кВ, на которых энергокомпания проводила реконструкцию последние несколько лет, сбоев не выявлено. Об этом пишут «Новые известия».

Отмечается, что ремонтные работы осуществлялись силами 244 энергетиков и 70 единиц спецтехники.

Нарушения также могут фиксироваться на сетях 0,4 кВ.

В этом случае гражданам необходимо обратиться телефону круглосуточной бесплатной поддержки: 8-800-220-0-220.

Ремонтные бригады оперативно отреагируют на заявку.

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