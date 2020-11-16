«Россети» восстановили электроснабжение в Дагестане

Как сообщается, инцидент в сетях 6-10 кВ произошел в результате резкого усиления ветра и обильных дождей. При этом в сетях 35-110 кВ, на которых энергокомпания проводила реконструкцию последние несколько лет, сбоев не выявлено. Об этом пишут «Новые известия».