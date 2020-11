«Россети» восстановили электроснабжение в Дагестане

Энергохолдинг «Россети» полностью возобновил электрическое обеспечение жителей Дагестана после технологического сбоя.

Как сообщается, инцидент в сетях 6-10 кВ произошел в результате резкого усиления ветра и обильных дождей. При этом в сетях 35-110 кВ, на которых энергокомпания проводила реконструкцию последние несколько лет, сбоев не выявлено. Об этом пишут «Новые известия». Отмечается, что ремонтные работы осуществлялись силами 244 энергетиков и 70 единиц спецтехники. Нарушения также могут фиксироваться на сетях 0,4 кВ. В этом случае гражданам необходимо обратиться телефону круглосуточной бесплатной поддержки: 8-800-220-0-220. Ремонтные бригады оперативно отреагируют на заявку.

