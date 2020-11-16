Страховой Дом ВСК назвали лучшей страховой компанией в 2020 году

Страховой Дом ВСК назвали лучшей страховой компанией в 2020 году

Сегодня, 18:56ОбществоPhoto: пресс-служба Страховой дом ВСК
Страховой Дом ВСК — лауреат ежегодной национальной премии «Компания года» в номинации “Страховые компании”. Так, он стал одним из лучших отраслевых предприятий, высоко оцененных деловым сообществом России.

Newsnn.ru пишет, что со слов гендиректора Страхового Дома ВСК Александра Тарновского, рост организации в этом году обеспечило добровольное медицинское страхование и сервисы для здорового образа жизни.

Для Страхового Дома бизнес-премия «Компании года 2020» является четвертой наградой. Компания занимала призовые места в 2013, 2015 и 2018 годах. Отмечается, что для отечественной деловой жизни премия стала общественной акцией, подводящей итоги уходящего года и определяющей лучших бизнес-представителей.

Эксперты премии отметили организацию деятельности и уровень работы ВСК. В этом году компания продемонстрировала эффективность в удаленном решении страховых случаев. Со слов Александра Тарновского, в апреле компания дала старт сервису в мобильном приложении ВСК по предоставлению услуг по каско на дистанции. Он отметил, что сейчас клиент может онлайн оформить полис, оперативно решив страховой случай.

Персональную награду бизнес-сообщества за цифровизацию страхового сегмента получила замгенерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина. Она победила в номинации «Персона года». Со слов Сорокиной, будущее в финансовом сегменте стоит за современными технологиями и дистанционными сервисами.

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