Страховой Дом ВСК назвали лучшей страховой компанией в 2020 году

Эксперты премии отметили организацию деятельности и уровень работы ВСК. В этом году компания продемонстрировала эффективность в удаленном решении страховых случаев. Со слов Александра Тарновского, в апреле компания дала старт сервису в мобильном приложении ВСК по предоставлению услуг по каско на дистанции. Он отметил, что сейчас клиент может онлайн оформить полис, оперативно решив страховой случай.