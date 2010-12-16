Михаил Прохоров продемонстрировал первые «Ё-мобили»

Журналистам были представлены «Ё-мобили» трех типов: купе-кроссовер, фургон и хэтчбек. Михаил Прохоров собственноручно претворил в жизнь акцию, широко рекламированную – включение двигателя «Ё-мобиля» посредством мобильного телефона. Испытуемая модель завелась, правда, с третьей попытки. При этом по заявлениям олигарха продемонстрированные «Ё-мобили» уже готовы к полноценной эксплуатации. Кроме того, Михаил Дмитриевич сообщил, что каждая «Ё-модель» будет оснащена специальным «Ё-фоном», с помощью которого автомобиль можно заводить дистанционно. Широкая общественность сможет увидеть долгожданную новинку в период со 2 по 12 января грядущего года. Тогда же, в январе 2011-го должно состояться первое тестирование «Ё-мобиля».

Напомним, что в январе текущего года Михаил Прохоров заявил о намерениях начать производство автомобилей на качественно новой основе. Уже через три месяца для выпуска гибридных автомобилей была создана новая компания «Городской автомобиль», а в ноябре – объявлено название российских автомобилей нового вида - «Ё-мобиль». По сути своей «Ё-мобиль» это электрический автомобиль, получающий электричество от генератора с роторным двигателем, работающим на бензине, газе или дизельном топливе. Мощность «Ё-мобиля» состо2ляет 60 лошадиных сил, максимальная скорость (ограниченная электроникой) – 130 километров в час, расход топлива – 3,5-4 литра на 100 километров пробега. Серийное производство «Ё-мобилей» запланировано на 2012 год.