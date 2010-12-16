Новогодняя акция на покупку внедорожников

В автоцентре «Восточный Ветер» сейчас в наличии все моделивнедорожников SsangYong:

Широкая линейка дизельных и бензиновых двигателей, необходимая высота и оснащение салона, удобные регулировки водительского места и удивительно объемный багажник – это очевидно с первого взгляда. А внутри – множество технологий, ежеминутно работающих на Вашкомфорт и безопасность.Автомобили готовы приступить к обязанностям в любой момент! Для того, чтобы определиться с предпочтением модели, достаточно просто пройти тест-драйв .

Важно, что на автомобили в наличии цена от аванса до получения машины уже не повысится. Кроме того, автомобили SsangYong можно приобрести по программе утилизации и получить дополнительную скидку в 50 000 рублей. Удобные и разнообразные кредиты от банков партнеров позволяют приобрести автомобиль от 173 рублей в день!*Получить автомобиль, оформить кредитный и страховой договоры можно в одном месте.

Дополнительно сейчас в автоцентре «Восточный Ветер» проходит новогодняя акция: все покупатели автомобилей SsangYong могут выбрать сразу 2 подарка на свой вкус из широкого списка дополнительного оборудования и аксессуаров**:

Приезжайте в автоцентр «Восточный Ветер» за своим новым внедорожником SsangYong!

г. Екатеринбург, ул. Маневровая 45(по Серовскому тракту, поворот на Расточную - смотреть схему проезда )телефон (343) 228-37-44.

* При заключении кредитного договора с ЗАО «Локо-банк» на покупку автомобиля SsangYong Actyon Sports стоимостью 645 000 рублей, сроком на 5 лет с первоначальным взносом 70%. Валюта кредита – евро.