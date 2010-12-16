Сегодня Владимир Путин ответит на вопросы россиян в прямом эфире
В четверг в ходе программы «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение» премьер-министр РФ ответит на вопросы россиян.
Передача начнется в 14.00 по местному времени (12.00 мск).Трансляцию программы в прямом эфире будут вести телеканалы «Россия 1»,«Россия 24», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».По данным на 15 декабря, число сообщений превысило полмиллиона, сообщает РИА Новости. По данным телеканала «Россия-24», из поступивших вопросов21% посвящен жилищным вопросам, 17,5% - безопасности и охранеправопорядка, 12% - социальному обеспечению и страхованию, 7% - семейными детским проблемам, а также по 6% - образованию, науке, культуре издравоохранению.
Время передачи «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение» неограничено. В прошлом году премьер общался с россиянами 4 часа 2 минуты.
Прием сообщений идет с 12 декабря и продлится до окончания прямогоэфира. Вопрос Владимиру Путину можно задать по телефону из любой точкиРоссии - 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефоновбесплатный. Вопрос через интернет можно направить с сайтаwww.moskva-putinu.ruили москва-путину.рфиз раздела «Задать вопрос».