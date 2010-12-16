Систему межведомственных проверок школьного питания разработают в Нижнем Тагиле

У образовательных учреждений города возникают проблемы при размещении муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Выигрывая конкурс, поставщики на деле не всегда работают качественно, сообщает пресс-служба администрации города. Больше всего страдает школьное питание. Мэр Валентина Исаева отметила, что в данном вопросе необходима координация работы всех заинтересованных служб. Решено разработать систему межведомственных проверок. В них будут задействованы правоохранительные органы, родители, специалисты управления образования и управления по развитию потребительского рынка и услуг администрации города.