Буровая машина и другое оборудование для алмазной резки

Сегодня при проведении строительных работ часто используется алмазный инструмент, с помощью которого проводятся работы по бурению отверстий и резке стен, перекрытий и других элементов конструкции. Стоит сказать, что конструкции из бетона и железобетона обладают достаточно высокой прочностью, благодаря чему часто используются в строительстве для изготовления различных конструктивных элементов. Часто в готовых конструкциях возникает необходимость проделывания различного рода отверстий. Это могут быть отверстия для каналов вентиляции, отверстий для канализационных систем или систем отопления. Конечно, такие отверстия выполнялись и ранее, однако, для этого использовались, например, перфораторы или отбойные молотки. Работа проводилась достаточно медленно с большим количеством шума и вибрации. Сейчас для таких работ все чаще используется буровая машина, с помощью которой выполнение таких работ происходит быстро, без шума и вибраций.

Буровая машина и ее виды

Современные буровые машины по потребляемой мощности можно разделить на два вида: маломощные буровые машины, которые питаются, как правило, от бытовой сети 220 вольт и могут быть использованы для бурения небольших отверстий. Более мощные машины, работающие от трехфазной электросети, позволяют проделывать отверстия диаметром до 600 мм. Также такие буровые машины различаются по тому, работают ли они с жидкостным охлаждением или без. В качестве охлаждающей жидкости используется обычная вода, которая помимо охлаждения рабочей поверхности инструмента используется еще для вымывания из отверстия строительного мусора. Стоит отметить, что для ведения буровых работ с водяным охлаждением используются специально предназначенные для этого алмазные коронки. Бурение такими коронками без применения охлаждения может привести к их выходу из строя, поэтому внимательно следует проверять маркировку инструмента перед началом работы с ним. Стоит сразу же сказать, что это же правило распространяется и на алмазные диски, которые также бывают предназначены как для сухой резки, так и для резки с применением охлаждающей жидкости.

Алмазные диски и их применение

Алмазные диски, с помощью которых выполняется резка перекрытий, стеновых проемов и других деталей конструкции. Такие диски могут быть использованы для обработки бетона, кирпича. Широко применяют такие диски для резки дорожных покрытий при проведении ремонтных работ в подземных инженерных системах. Стоит сказать, что такие диски бывают как цельными, так и сегментированными, в которых рабочая поверхность составляет несколько сегментов. Такие диски, благодаря особенностям своей конструкции позволяют выбрасывать строительный мусор из разреза. Как правило, диски такой конструкции используются в дорожных работах. Применение алмазных дисков в ремонтно-строительных работах имеет те же преимущества, что и использование бурильного алмазного инструмента. Единственным недостатком таких инструментов является их сравнительно высокая стоимость, однако остальные их характеристики с успехом компенсируют этот недостаток.