В Нижнем Тагиле построят Мегу: в ее состав войдут IKEA и Ашан

Согласно задумке, в состав центра будут входить магазины таких федеральных сетей, как Ашан, Ikea, множество других бутиков, 8 кинотеатров, каток, боулинг и обустроенный пляж. Место, где будет построено здание, пока неизвестно, но кураторы проекта в Управлении стратегического развития настаивают, чтобы оно находилось именно в Центре города, в шаговой доступности от тысяч потенциальных посетителей центра.

Разработчики проекта делают ставку именно на досуговую, а не на торговую составляющую центра. Но это не значит, что он будет «не интересен» для бизнеса: в Управлении есть данные, что посетители подобных комплексов в других городах России и за рубежом тратят большую часть денег не на покупки, а на развлечения. Тем более что тагильчане не избалованы качественным досугом, ведь в городе не так много развлекательных центров.

По словам начальника управления стратегического развития Вахтанга Ахалаи, по планам разработчиков проекта, в центре будут работать 600 человек собственного персонала комплекса, и около 3 тысяч сотрудников малого бизнеса города.

К сожалению, строительство торгово-развлекательного комплекса застопорилось уже на этапе утверждения проекта, ведь стройка подобного масштаба должна пройти массу согласований во множестве ведомств. Нижнетагильский Роспотребнадзор пока не утверждает проект в том виде, в котором он сейчас есть. Какие конкретные претензии есть к нему у сотрудников ведомства, в Управлении стратегического развития не уточняют.

Наверняка, после работы в таком большом торговом центре, сотрудники будут неплохо зарабатывать. И хорошим способом сохранить сбережения - покупать недвижимость. Купить квартиру в Санкт-Петербургепосле получения достойной зарплаты за усердную работу - вполне реально. И мы советуем искать новое жилье не только у агентов недвижимости, но и на сайтах, специализированных на пубилкации объявлений о продаже квартир.