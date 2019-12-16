В Нижнем Тагиле открыли памятную доску в честь создателя «Шахматно-шашечного центра»

Открытие памятного знака связано с его 80-летнием. В 2001 году Зудов был одним из инициаторов создания шахматно-шашечного центра. Кроме того, он являлся Почетным президентом Нижнетагильской шахматной федерации и много сил вложил в популяризацию этого вида спорта.

В торжественной церемонии открытия принял участие глава города Владислав Пинаев.

Мы продолжаем череду мероприятий, увековечивающих память о замечательных людях, внесших большой вклад в развитие города. Доктор технических наук, профессор, член Академии инженерных наук РФ, директор Нижнетагильского филиала УПИ, президент Нижнетагильской шахматной федерации. Его имя навсегда вписано в летопись самых достойных тагильчан,отметил мэр.