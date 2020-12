Две мечты исполнит врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев

Во Владивостоке прошло благотворительное мероприятие «Елка желаний». Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев получил шары с предновогодними детскими мечтами.

Transsibinfo.com пишет, что желания ребят со сложной судьбой губернаторам Дальневосточного округа направил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Михаил Дегтярев воплотит в жизнь мечты двух девочек из Хабаровска: 16-летней Екатерины, которая попросила у Деда Мороза путевку в международный центр «Океан», и 13-летней Александры, мечтающей о планшете. По словам губернатора, на этот Новый год дети обязательно получат желаемые подарки. Отмечается, что благотворительное мероприятие проходит в рамках Всероссийского проекта «Мечтай со мной». Проект предусматривает новогодние подарки для детей-сирот, детей-инвалидов, детей с ослабленным здоровьем и особенностями в развитии, а также детей из малообеспеченных семей и был начат президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter