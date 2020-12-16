Две мечты исполнит врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев

Transsibinfo.com пишет, что желания ребят со сложной судьбой губернаторам Дальневосточного округа направил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Михаил Дегтярев воплотит в жизнь мечты двух девочек из Хабаровска: 16-летней Екатерины, которая попросила у Деда Мороза путевку в международный центр «Океан», и 13-летней Александры, мечтающей о планшете.