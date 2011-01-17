Грипп пришёл. Первый случай заболевания выявлен в Нижнем Тагиле
17 января 2011, 17:46ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Заболевший не был привит, отмечают в городском управлении здравоохранения.
Пациент находится на амбулаторном лечении и уже идет на поправку. В целом же, уровень заболеваемости гриппом в Нижнем Тагиле намного ниже уровня прошлого года. Напомним, в 2009-м первый случай заболевания гриппом был зарегистрирован 7 июля, пик активности инфекции пришелся на сентябрь-октябрь. В этом сезоне подъема заболеваемости Нижнему Тагилу удалось избежать за счет эффективно проведенной вакцинации.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей