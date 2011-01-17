Грипп пришёл. Первый случай заболевания выявлен в Нижнем Тагиле

Пациент находится на амбулаторном лечении и уже идет на поправку. В целом же, уровень заболеваемости гриппом в Нижнем Тагиле намного ниже уровня прошлого года. Напомним, в 2009-м первый случай заболевания гриппом был зарегистрирован 7 июля, пик активности инфекции пришелся на сентябрь-октябрь. В этом сезоне подъема заболеваемости Нижнему Тагилу удалось избежать за счет эффективно проведенной вакцинации.