В Непале состоялся футбольный матч между слонами

На поле размером с футбольную площадку и со стандартными футбольнымиворотами слоны продемонстрировали, что тоже умеют играть в популярную вовсем мире игру.На спине каждого многотонного игрока сидел тренер, который управлялчетвероногим зверем, однако удары по мячу наносили не люди, а слоны. Входе матча под радостные крики зрителей было забито несколько голов.