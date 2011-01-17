В Непале состоялся футбольный матч между слонами
17 января 2011, 08:20ОбществоОльга
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Футбольный матч с участием слонов во время ежегодного фестиваля в национальном парке Chitwan на юге Непала собрал толпы зрителей.
На поле размером с футбольную площадку и со стандартными футбольнымиворотами слоны продемонстрировали, что тоже умеют играть в популярную вовсем мире игру.На спине каждого многотонного игрока сидел тренер, который управлялчетвероногим зверем, однако удары по мячу наносили не люди, а слоны. Входе матча под радостные крики зрителей было забито несколько голов.
Игра в футбол с участием слонов устраивается для привлечения туристов.Ранее слоны уже выступали в показательных играх в поло. Во времяежегодного фестиваля в национальном парке Chitwan слоны составляютнеотъемлемую часть шоу, включая шествия и даже конкурсы красоты.
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