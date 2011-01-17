«Яндекс» остался последним европейским поиском, бьющим Google
17 января 2011, 09:03ОбществоОльга
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Компания Google, по сообщению блога SearchEngineLand, обошла в Чехии Seznam по доле рынка, и теперь является на нем лидером.
Авторы SearchEngineLand предполагают, что Google помогла агрессивнаятелереклама по местному телевидению, однако сотрудники «Яндекса» неуверены в том, что все так просто.Теперь «Яндекс» остался единственным европейским поисковиком, у которогополучается обходить Google (хотя и не на всех рынках - на Украинеотставание «Яндекса» более чем двукратное).
В Азии Google противостоят Yahoo!, Baidu и корейский Naver, однаколегенда о непревзойденном знании локальных особенностей постепенноначинает рушиться, особенно с учетом того, что некоторые носителилокальных знаний переходят на работу в Google.
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