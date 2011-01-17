«Яндекс» остался последним европейским поиском, бьющим Google

Авторы SearchEngineLand предполагают, что Google помогла агрессивнаятелереклама по местному телевидению, однако сотрудники «Яндекса» неуверены в том, что все так просто.Теперь «Яндекс» остался единственным европейским поисковиком, у которогополучается обходить Google (хотя и не на всех рынках - на Украинеотставание «Яндекса» более чем двукратное).