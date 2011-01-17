Жалоба на работу летних кафе на набережной пруда в Нижнем Тагиле поступила в городскую Думу
17 января 2011, 17:29ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как рассказали в аппарате Думы, жители домов № 78 и 80 по улице Горошникова просят навести порядок. Их беспокоят громкая музыка и песни до утра, которые звучат летом из уличных палаток.
Это обращение депутаты планируют рассмотреть 20-го января на заседании постоянной комиссии по социальной политике нижнетагильской городской Думы
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей