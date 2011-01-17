Жительницы Кировграда из-за закрытия роддома вынуждены рожать в Новоуральске и Нижнем Тагиле

Как сообщили сегодня «Новому Региону» в администрации Кировградскойгородской больницы, заменить заболевшую акушерку в родильном отделениимедицинского учреждения сейчас не представляется возможным. По признаниюмедиков, другого специалиста взять просто неоткуда – молодые врачипредпочитают периферийному Кировграду областной центр с более высокойзарплатой и престижными местами работы.

К слову, в Кировграде запоследние пять лет из выпускников Уральской медицинской академии вроддом устроился только один человек. «Поэтому в данный момент у нас нетзамены заболевшему врачу, а это значит, что некому делать принеобходимости кесарево сечение или оперировать рожениц в случае другихосложнений», – подметили сотрудники городской больницы.

Однако этослабое утешение для молодых мам, которые теперь вынуждены рожать всоседних городах. В настоящее время тех, у кого беременность проходитбез осложнений, кировградские врачи отправляют за 30 километров вНовоуральск. А рожениц с патологиями везут в другую сторону – доперинатального центра в Нижнем Тагиле (это примерно 60 километров).