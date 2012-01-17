Аркадий Дворкович оправдался перед общественностью за быструю езду

Ехал слишком быстро. Водитель написал объяснительную. Выводы сделаны рассказал А.Дворкович в Twitter, отвечая на просьбе интернет-пользователей прокомментировать ситуацию.

Скандал разгорелся после того, как в Сети появился видеоролик, снятый членами движения «Синие ведерки», на котором видно, как машина, закрепленная за А.Дворковичем, едет по Садовому кольцу со скоростью около 180 км/час. При этом никакие спецсигналы, доказывающие необходимость движения с этой скоростью, не работают.

Отметим, что именно А.Дворкович не так давно в одном из интервью заявил о том, что чиновники могут отказаться от мигалок, если для проведения срочных совещаний будут использоваться современные интернет-технологии, в частности Skype.

Отметим, что это не первый случай в новейшей истории, когда водители высокопоставленных чиновников используют автомобили в своих целях. В частности, в мае 2011 году своей должности лишился водитель главы МЧС России Сергея Шойгу, который устроил скандальный инцидент на МКАД.

15 мая в Интернете появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как автомобиль со спецсигналом оказался в пробке на МКАД, и водитель машины по громкоговорящей связи попытался «разрулить» ситуацию, чтобы ему уступили дорогу.