МОТИВ успешно справился с нагрузкой на сеть в новогоднюю ночь

После полудня и до 10 часов вечера объем голосового трафика не опускался ниже отметки в 3 миллиона минут. Разговоры с родными и близкими не прекращались до утра – с 22:00 и до 06:00 абоненты МОТИВа проговорили больше 14 миллионов минут!

Большой популярностью пользовались и SMS-сообщения – 31 декабря и 1 января абонентами Компании было отправлено больше 20 миллионов новогодних поздравлений!

Число абонентов компании МОТИВ с каждым годом только увеличивается, соответственно растет и нагрузка на сеть в новогоднюю ночь. В преддверии январских каникул технические специалисты МОТИВа провели целый комплекс мероприятий по обеспечению бесперебойной работы сети в новогодние и рождественские праздники.

Были построены дополнительные базовые станции и модернизировано уже существующее оборудование, расширены каналы связи на междугородных и международных направлениях. В результате проведенных работ пропускная способность сети увеличилась на 10%, что позволило большему количеству абонентов одновременно совершить вызовы и отправить SMS с поздравлениями.