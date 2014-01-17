Долой портянки, даешь носки! Минобороны закупило более 3 миллионов пар белья

Стало известно, что министерство обороны России закупило для личного состава более 1 миллиона пар зимних и более 2 миллионов пар летних носков. Кроме того, для военнослужащих взяли 853 тысячи пар зимних ботинок с высокими берцами и 2 миллиона комплектов теплого трикотажного белья.