Долой портянки, даешь носки! Минобороны закупило более 3 миллионов пар белья
17 января 2014, 10:25Общество
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По заверениям замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова, портянок в Вооруженных силах РФ больше нет.
Стало известно, что министерство обороны России закупило для личного состава более 1 миллиона пар зимних и более 2 миллионов пар летних носков. Кроме того, для военнослужащих взяли 853 тысячи пар зимних ботинок с высокими берцами и 2 миллиона комплектов теплого трикотажного белья.
Дмитрий Булгаков также пообещал, что до конца января офицерский состав Минобороны полностью перейдет на ношение новой повседневной формы, а восемнадцать соединений и воинских частей уже переоделись в базовые всесезонные комплекты.
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