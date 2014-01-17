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Долой портянки, даешь носки! Минобороны закупило более 3 миллионов пар белья
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Долой портянки, даешь носки! Минобороны закупило более 3 миллионов пар белья

17 января 2014, 10:25Общество
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