«Люди» в библиотеке. На будущей неделе откроется фотовыставка молодых авторов

Как сообщают в Центре развития и профессиональных коммуникаций ЦГБ, в проекте принимают участие молодые авторы, выпускники и студенты Нижнетагильского торгово-экономического колледжа, которых объединяет увлечение фотографией. Они работают в разных техниках: Андрей Гуров снимает профессиональными цифровыми фотоаппаратами, Александр Маньковецкий предпочитает пленочные, Елена Плахотнюк работает и с теми, и с другими.