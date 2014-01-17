«Люди» в библиотеке. На будущей неделе откроется фотовыставка молодых авторов
17 января 2014, 09:25Общество
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22 января в 15:00 в фойе Центральной городской библиотеки состоится презентация фоторабот молодых авторов «Люди». Выставка посвящена 80-летию Свердловской области.
Как сообщают в Центре развития и профессиональных коммуникаций ЦГБ, в проекте принимают участие молодые авторы, выпускники и студенты Нижнетагильского торгово-экономического колледжа, которых объединяет увлечение фотографией. Они работают в разных техниках: Андрей Гуров снимает профессиональными цифровыми фотоаппаратами, Александр Маньковецкий предпочитает пленочные, Елена Плахотнюк работает и с теми, и с другими.
В любом случае посетителям выставки будет интересен взгляд молодых фотохудожников на мир и своих современников. На открытии также можно будет пообщаться с авторами, узнать их творческие планы.
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