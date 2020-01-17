Основной ремонт мемориала на кладбище Рогожино за 45 миллионов запланирован на лето

Однако пока финансирование на ремонтные работы, по словам и. о. начальника управления городским хозяйством Андрея Лебедева, поступило не в полном объёме.

К 1 мая мы не сможем выполнить все работы. Там порядка 45 миллионов по объекту. За счёт содержания мы сделаем текущий ремонт, а в летний период будем делать основные работы, заявил Андрей Лебедев.