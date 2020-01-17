Основной ремонт мемориала на кладбище Рогожино за 45 миллионов запланирован на лето
Сегодня, 15:58ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Мемориал «Огонь памяти» на Центральном кладбище планируется отремонтировать за 45 миллионов рублей, сообщили сегодня, 17 января, на аппаратном совещании в администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Однако пока финансирование на ремонтные работы, по словам и. о. начальника управления городским хозяйством Андрея Лебедева, поступило не в полном объёме.
К 1 мая мы не сможем выполнить все работы. Там порядка 45 миллионов по объекту. За счёт содержания мы сделаем текущий ремонт, а в летний период будем делать основные работы, заявил Андрей Лебедев.
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