В Нижнем Тагиле за 344 миллиона рублей капитально отремонтируют 44 дома (СПИСОК)
44 многоквартирных дома в Нижнем Тагиле капитально отремонтируют в 2020 году. По данным фонда капремонта Свердловской области, на это будет потрачено порядка 334 миллионов рублей.
Согласно смете, в основном в домах планируется ремонт инженерных систем, фасада и покрытия крыши. Подрядчика для проведения работ определят онлайн аукционом.
Отметим, что стоимость может несколько измениться в процессе выполнения капитального ремонта,добавили в фонде.
Список домов, которые подлежат капремонту в 2020 году:
— Матросова, 10.
— Полюсная, 6.
— Липовый тракт, 9.
— Победы, 29/1.
— Хохрякова, 24, 8.
— Циолковского, 29, 37.
— Всеобуча, 5, 4.
— Окунева, 23.
— Карла Маркса, 87.
— Учительская, 30.
— Свердлова, 31, 35, 29.
— Фрунзе, 38.
— Чайковского, 92, 94, 102.
— Правды, 21.
— Попова, 32.
— Краснофлотская, 28, 26.
— Тимирязева, 36, 13, 11, 87.
— Бажова, 3, 9.
— Гастелло, 17.
— Пожарского, 11, 9, 3.
— Гвардейская, 23.
— Вязовская, 37.
— Высокогорская, 37.
— Тимирязева, 89, 17, 3.
— Шевченко, 17.
— Цементная, 1.
— Советская, 29.
— Проходчиков, 5.