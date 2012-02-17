В Нижнем Тагиле планируется создать иконописные классы
17 февраля 2012, 13:42Общество
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Епископ Нижнетагильский Иннокентий рассказал журналистам о проблемах, с которыми столкнулась епархия, и перечислил приоритетные направления ее деятельности.
Одна из первых задач Нижнетагильской епархии – создание православнойгимназии, рассказал епископ. Также в планах - создание иконописных и реставрационных классов всотрудничестве с училищем прикладного искусства. А в марте в Нижнем Тагиле будет проведенаконференция «Семья России – судьба России», посвященная демографическим проблемам. Еще одно важное направление работы – строительство новых храмов идуховного центра.
Владыка отметил, что в епархии существует проблема с кадрами - не хватает священнослужителей.
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