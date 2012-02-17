В Нижнем Тагиле планируется создать иконописные классы

Одна из первых задач Нижнетагильской епархии – создание православнойгимназии, рассказал епископ. Также в планах - создание иконописных и реставрационных классов всотрудничестве с училищем прикладного искусства. А в марте в Нижнем Тагиле будет проведенаконференция «Семья России – судьба России», посвященная демографическим проблемам. Еще одно важное направление работы – строительство новых храмов идуховного центра.