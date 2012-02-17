В Нижнем Тагиле выступила представительница «золотого фонда» фортепианной музыки

Сочинения композиторов-романтиков в яркой и законченной интерпретации пианистки резонировали с потребностью слушателей. Основа программы - произведения великого венгра Ференца Листа (200-летие со дня рождения которого отмечали в 2011-м): «Тарантелла», «Сонеты Петрарки», транскрипции песен Шуберта. В концерте звучали и сочинения современников Листа: «Andante spianato и Большой блестящий полонез» Шопена, а также редко звучащие «Экзерсисы» Шумана.