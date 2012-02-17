Виталий Петров продолжит карьеру в составе аутсайдера Формулы-1

В составе малазийской конюшни выборгская ракета сменил ветерана Формулы-1 Ярно Трулли, у которого на руках был действующий контракт. Сегодня для меня очень волнительный день, - заявил 27-летний россиянин после подписания соглашения с Caterham. - Хотел бы поблагодарить Тони, Камарудина Мерануна и Насарудина за то, что они предоставили мне возможность стать частью команды, которая дебютировала в Формуле-1 в тот же день, что и я. За эти два года конюшня превратилась из новичка в сильную конюшню с огромным потенциалом. Всю зиму я усердно тренировался и готов вернуться в кокпит для работы. Могу отметить, что наша команда совершила большой шаг вперед в разработке болида. Не могу дождаться тестов в Барселоне, чтобы опробовать болид на трассе. Также мне бы хотелось поблагодарить болельщиков и партнеров за их поддержку и терпение. Виталий Петров дебютировал в Формуле-1 в 2010 году в составе Renault. За два сезона, проведенных в королевских гонках, российский пилот один раз попал на подиум и набрал в общей сложности 64 очка. Гонщики команды Caterham, которая ранее носила название Lotus, ни разу не попадали в очковую зону. Отметим, что впервые с 1997 года на стартовой решетке Формулы-1 не нашлось места для итальянского пилота Ярно Трулли .