Citroen покажет две новинки в Женеве
17 февраля 2014, 08:31ОбществоРОман БОТов
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На Женевском автосалоне пройдут мировые премьеры Citroen C4 Cactus и компактного хэтчбека Citroen C1.Citroen C4 CactusВ Кактусе французы постарались соединить нетрадиционный, эффектный дизайн со множеством технических инноваций. Комбинация оптимальной платформы и высокоэффективных современных двигателей позволила снизить вес Citroёn C4 Cactus на 200 кг по сравнению с известной моделью Citroёn C4, что, в свою очередь, привело к снижению расхода топлива и улучшению ходовых качеств автомобиля.
Также на автосалоне будет представлен внедорожный концепт Cactus Aventure.
Citroen C4 Cactus Aventure
Обновленный Citroёn C5 предстанет в виде модификации CrossTourer с подвеской Hydractive III+.
Наконец, компания покажет и Citroёn C4 Picasso и Grand C4 Picasso, настоящий хит продаж, который уже собрал более 72 000 заказов.
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