Citroen покажет две новинки в Женеве

Также на автосалоне будет представлен внедорожный концепт Cactus Aventure.

Обновленный Citroёn C5 предстанет в виде модификации CrossTourer с подвеской Hydractive III+.

Наконец, компания покажет и Citroёn C4 Picasso и Grand C4 Picasso, настоящий хит продаж, который уже собрал более 72 000 заказов.