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В Свердловской области командир взвода ГИБДД отправился под суд за то, что он получил 360 тысяч рублей взятками
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области командир взвода ГИБДД отправился под суд за то, что он получил 360 тысяч рублей взятками

17 февраля 2016, 18:00ОбществоДенис Таратонов
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