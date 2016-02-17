В Свердловской области командир взвода ГИБДД отправился под суд за то, что он получил 360 тысяч рублей взятками

38-летий мужчина работал в должности командира взвода 2 роты полка патрульно-постовой службы ГИБДД. Следствию удалось установить 6 фактов получения им взятки от грузоперевозчиков. Они перевозили грузы намного более тяжелые, чем позволяло законодательство в области дорожного движения. За определённую плату командир взвода «закрывал глаза» на перегруз машин. Между прочим, для борьбы с такими перевозчиками Нижний Тагил приобрел себе мобильный пункт весового контроля. Он встал на дежурство 1 февраля.

На взятках командир взвода сумел увеличить свой капитал на 360 тысяч рублей. Деньги «за невнимательность» просто перечислялись ему на банковскую карту.

Сотрудники ФСБ выявили взяточника. Недавно было закончено расследование этого дела, все материалы передали в суд. Остаётся надеяться, что Нижнем Тагиле такого безобразия нет. Однако если вы стали жертвой вымогателя - сообщайте ваши истории по телефону +7 (3435) 499-334 или пишите на почту pressa@tagilcity.ru.