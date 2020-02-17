В Нижнем Тагиле на Вые восстановят нарушенное из-за ремонта дороги озеленение

Растения были вырублены, дорога отремонтирована, а озеленение не восстановлено. Раньше между дорогой и домов росли высокие деревья, которые защищали близлежащие дома от пыли и шума,рассказала на приеме жительница района.

Владислав Пинаев пояснил, что данный участок не входит в рамки работ по реконструкции улиц Грибоедова, Победы, Космонавтов, Быкова, Максима Горького. В связи с этим средства на восстановление озеленения будут выделены из бюджета города.

Также на весну запланирован объезд района вместе с руководителями городских служб.