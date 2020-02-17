В Нижнем Тагиле на Вые восстановят нарушенное из-за ремонта дороги озеленение
В Нижнем Тагиле возле дома № 10 на улице Космонавтов высадят новые деревья взамен тех, которые были вырублены в ходе ремонта дороги. Соответствующее распоряжение дал глава города Владислав Пинаев после личного приема граждан, сообщает пресс-служба мэрии.
Растения были вырублены, дорога отремонтирована, а озеленение не восстановлено. Раньше между дорогой и домов росли высокие деревья, которые защищали близлежащие дома от пыли и шума,рассказала на приеме жительница района.
Владислав Пинаев пояснил, что данный участок не входит в рамки работ по реконструкции улиц Грибоедова, Победы, Космонавтов, Быкова, Максима Горького. В связи с этим средства на восстановление озеленения будут выделены из бюджета города.
Также на весну запланирован объезд района вместе с руководителями городских служб.
Объезд запланирован на весну текущего года, чтобы сразу оценить объем работ по благоустройству площадки. Количество деревьев и кустарников для высадки и другие виды работ будут определены специалистами МКУ «Служба заказчика городского хозяйства,отметил мэр.