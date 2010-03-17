Умер самый маленький человек в мире

Ему был 21 год. Самый маленький человек в мире умер еще в субботу, 13 марта, но официально его смерть подтвердили спустя двое суток.В Италию Хэ приехал на съемки телевизионного "Шоу рекордов". После того как две недели назад он пожаловался на боль в груди, Хэ госпитализировали.Хэ родился в Китае, ему был поставлен диагноз "врожденная карликовость". В итоге мальчик смог дорасти лишь до 74,5 см (средний рост годовалого ребенка). Официально звание самого маленького человека в мире Хэ получил в 2008 году.

"Когда я увидел его впервые, то сразу понял, что он нечто особенное, у него была невероятная улыбка и мальчишеский характер. Невозможно было не попасть под его очарование", - подчеркнул главный редактор книги Крэйг Гленди.Организаторы "Шоу рекордов" успели снять всего два эпизода. "Хэ стало плохо, и мы решили отправить его в больницу. Две недели назад его госпитализировали, он сдавал много анализов. Поскольку он был необычным человеком, его здоровье проверяли как только можно. Спустя три дня его перевели в палату интенсивной терапии", - рассказал представитель телестудии Europroduzione.По просьбе родных тело самого маленького человека в мире будет перевезено в Китай для захоронения.