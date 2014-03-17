Новые правила приема в вузы Нижнего Тагила: рассказывает секретарь отборочной комиссии НТИ (ф) УрФУ

Ответственный секретарь отборочной комиссии НТИ (ф)УрФУ рассказал TagilCity.ru о новых правилах приема в вузы Нижнего Тагила, квотах для льготников и самых легких для поступления специальностях.

- Юрий Лоэнгринович, что нового введено в основные правила приема? Например, какие группы абитуриентов в этом году обеспечены льготами при поступлении?

- В январе опубликован Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год», согласно которому в порядок приема внесены изменения, а именно:

Во всех вузах в этом году должна быть выделена квота для льготников - не менее 10 процентов бюджетных мест. К льготникам относятся дети-сироты, дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей. Среди них будет проводиться особый конкурс, как и для тех, кто будет поступать на целевые места. Это значит, что при наличии большего количества льготников, чем квоты бюджетных мест, на бюджетные места поступят те, кто имеет большее количество баллов ЕГЭ. Остальные могут либо выбрать другое направление или специальность, куда гарантированно проходят по квоте (пока такое возможно, а возможно это будет до окончания подачи документов), либо участвовать в общем конкурсе.

Победителям и призерам олимпиад (за исключением творческих, спортивных) необходимо набрать на профильных ЕГЭ не менее 65 баллов, тогда для них будет действовать льгота.

Исчезает бумажное свидетельство ЕГЭ. Все сведения о баллах вуз сам проверяет в федеральной базе данных.

Вводится прохождение медицинской комиссии по направлениям и специальностям из перечня, утвержденного постановлением Правительства РФ. Этот список вузы опубликуют на своих сайтах не позже 1 июня. Рекомендуем абитуриентам при подаче документов иметь с собой прививочный сертификат (или его копию) и медицинскую справку установленной формы (форма будет указана в перечне документов).

Забрать документы из вуза в день обращения можно лишь в том случае, если до конца рабочего дня остается не меньше двух часов. Кто не уложился в лимит - получит документы на следующий день.

Апелляцию разрешается подавать только в день объявления результатов или на следующий рабочий день.

Преимущественное право поступления в вузы есть у детей-сирот, чернобыльцев, ветеранов и инвалидов войны, военнослужащих, которые выполняли свой долг на Северном Кавказе. Есть и другие категории, о них нужно узнать в приемных комиссиях или в Порядке приема.

- Нам сообщили, чтобы не было путаницы с процедурой поступления, родителям абитуриентов в этом году лучше побывать на Дне открытых дверей, который пройдет в НТИ (ф) УрФУ 22 марта, со своими детьми. Вы тоже так считаете?

- В первую очередь, мы приглашаем самих абитуриентов. Но если поступающий затрудняется с выбором, если ему важно мнение родителей или еще какого-либо человека, он, конечно, может привести с собой делегацию.

Точно так же, если он не хочет или не может посетить День открытых дверей, вместо или вместе с ним ждем его представителей: Добро пожаловать! Правда, есть опасность, что и учиться тогда им за него придется. Как-то так.

- Изменения касаются всех вузов Нижнего Тагила?

- Могу говорить только о вузах с государственной аккредитацией, учредителем которых является Министерство образования РФ. Все остальные, видимо, имеют несколько иной взгляд на правила приема. За разъяснениями лучше обратиться в приемные комиссии этих вузов.

- Правда ли, что сократили бюджетный набор на многие направления? Есть ли такие специальности, на которые набор, наоборот, увеличен?

- Сейчас в основном мы набираем не на специальности, а на направления обучения (бакалавриат). В целом по УрФУ количество бюджетных мест увеличилось, по сравнению с приемом в 2013 году. В нашем институте мест стало меньше. На это повлияло несколько причин. Во-первых, в 2013 году не был выполнен план приема на бюджетные места очно-заочной (вечерней) формы обучения. Во-вторых, выпускников школ в этом году не больше, чем в прошлом, а физику сдает меньшее количество школьников, чем в прошлом году (меньше на 100 с лишним человек). Мы предвидели подобный расклад, поэтому уменьшили заявку в 2014 году на бюджетные места не только на очно-заочную, но и на очную форму обучения. В следующем (2015) году количество бюджетных мест вновь планируется увеличить на все формы обучения.

- На какую специальность Нижнетагильского Технологического института (филиала) УрФУ, по вашему мнению, будет поступить легче, а на какую сложнее всего? Где был наибольшийи наименьший проходной балл в прошлом, 2013 году?

- Поступать всегда сложно, особенно если ЕГЭ сдан на уровне минимальных баллов, установленных Рособрнадзором. Другое дело, если каждый экзамен сдан не менее чем на 50 баллов, подчеркиваю, каждый. Это касается не только дополнительных экзаменов, но и русского языка с математикой. Тогда и появляется уверенность, что зачисление обязательно будет, а вот на какое направление – другой вопрос.

Наибольшей популярностью пользуются направления, связанные с традиционно конкурентоспособными отраслями промышленности и экономики: Строительство, Электроэнергетика, Информационно-коммуникационные технологии, а также Экономика и Менеджмент. Правда, на два последних прослеживается тенденция понижения спроса, не резкого понижения, но все же конкурс год от года снижается.

Очень демократичные, доступные большинству, проходные баллы были на таких направлениях как Металлургия, Машиностроение (Сварочное производство), Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. В 2014 году о минимальных проходных баллах можно будет говорить, когда каждый вуз опубликует свои правила приема. По графику это должно произойти не позднее 31 марта. Ждём.

- Есть ли в институте такие специальности, на которые сохранен специалитет, или все уже переведены на двухступенчатую систему образования: бакалавриат и магистратуру?

- Особо надо сказать о специалитете. В нашем институте есть три специальности, освоив обучение на которых, выпускник получает квалификацию инженер. Это Боеприпасы и взрыватели, Транспортные средства специального назначения и Наземные транспортно-технологические средства. На первую набор идет, в основном, целевой. На остальные две специальности места может выделить Учебный военный центр УрФУ. Происходит это, как правило, ближе к началу приема документов (июнь). Если места выделяются, мы набираем на них только тех абитуриентов, кто годен по состоянию здоровья, то есть обязательно прохождение медицинской комиссии. Срок обучения на вышеперечисленных специальностях – 5 – 5,5 лет.

На бакалавриате, напомню, 4 года на очной форме обучения, 5 – на очно-заочной форме обучения.

Напомним, актуальную информацию абитуриенты могут посмотреть в разделе «Абитуриентам» на сайте УрФУ или спросить по телефону (3435) 25-56-10. Чтобы узнать все о нашем вузе и поступлении в него, а также получить ответы на вопросы, тагильчане могут посетить день открытых дверей 22 марта в 13:00 по адресу ул. Красногвардейская, 59.