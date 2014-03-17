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Новые правила приема в вузы Нижнего Тагила: рассказывает секретарь отборочной комиссии НТИ (ф) УрФУ
Сюжеты:
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Новые правила приема в вузы Нижнего Тагила: рассказывает секретарь отборочной комиссии НТИ (ф) УрФУ

17 марта 2014, 12:50ОбществоCorey
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