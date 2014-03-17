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Стрельба из оружия, армейская каша и вручение наград: в Нижнем Тагиле прошла военно-спортивная игра (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стрельба из оружия, армейская каша и вручение наград: в Нижнем Тагиле прошла военно-спортивная игра (ФОТО)

17 марта 2014, 12:01Общество
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