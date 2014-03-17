Стрельба из оружия, армейская каша и вручение наград: в Нижнем Тагиле прошла военно-спортивная игра (ФОТО)

Участники «Зарницы» попробовали себя в стрельбе из арбалета, винтовки, пистолета, отлично справились с заданиями на знание российской символики, военных званий и родов войск, а после зачетных конкурсов попытали свои силы в командном перетягивании каната. Один из самых веселых конкурсов ребята встретили на «Ура!».

После окончания соревнований команды отведали настоящей армейской каши, которую приготовили повара воинской части № 6748 на специальной полевой кухне.

Немного отдохнув, организаторы перешли к самому волнительному моменту – торжественное награждение. Каждая команда получила благодарственные письма от имени начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Дмитрия Язовских за участие в «Зарнице», а тройка победителей награждена почетными грамотами. Кроме того, команда победитель детского дома-школы №1 получила сертификат от компании «Штурм» на командную игру лазертаг.

Все команды были отлично подготовлены своими наставниками, дети и администрация очень ответственно подошли к мероприятию, на площадке царила исключительно спортивная конкуренция, на церемонии дети аплодировали друг другу, чувствовался здоровый командный дух. Соревнования были приурочены ко Дню защитника отечества, но, в связи с погодными условиями, были сдвинуты на середину марта, тем не менее, это не помешало провести мероприятие в позитивном ключе, детям очень понравилось рассказал TagilCity.ru организатор события из клуба «Слово и Дело».

Кстати, на ряду со «Словом и Делом», организаторами «Зарницы» выступил творческий центр «Три медведя». Мероприятие прошло при поддержке администрации и мед.персонала детских домов и военной части №6748.

Фотографии предоставлены клубом «Слово и Дело»

К сожалению, для взрослых такие сборы проводятся исключительно редко. Но даже в случае проведения, на игру обычно приезжают только мужчины. Именно поэтому социальная сеть знакомств для серьезных отношений остается самым популярным средством для поиска второй половинки.