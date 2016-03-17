В Качканаре ЕВРАЗ КГОКу удалось сократить энергозатраты на наружное освещение в 3 раза

На 3-х железнодорожных станциях ЕВРАЗ КГОКа было установлено более 10 высокомачтовых опор и несколько десятков металлогалогенновых светильников. Прожекторы, в которые вмонтированы лампы, оснащены специальной оптикой.

Эта оптика позволяет не просто рассеивать свет на большие расстояния, но и дает возможность попадать ему в узкие проходы между вагонами. Благодаря тому, что световые приборы находятся на подвижных опорах, ремонт не требует использования специальной техники и оборудования.

Новая система освещения работает в автоматическом режиме. В зависимости от времени суток и освещенности приборы включаются или выключаются.

На модернизацию трех железнодорожных станций предприятие потратило порядка 12 млн рублей.

Замена освещения на ЕВРАЗ КГОК проводится уже несколько лет. Так энергосберегающие лампы появились во всех карьерах, на складах, в мастерских и административно-бытовых корпусах.

Безусловно, энергосберегающие лампы позволяют снизить затраты комбината на освещение. Но, как отмечет руководство предприятия, самое главное – горняки теперь трудятся в более безопасных условиях.