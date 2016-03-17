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В Качканаре ЕВРАЗ КГОКу удалось сократить энергозатраты на наружное освещение в 3 раза
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Качканаре ЕВРАЗ КГОКу удалось сократить энергозатраты на наружное освещение в 3 раза

17 марта 2016, 17:30ОбществоТимофей Данилов
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