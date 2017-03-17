Продукты не продаются на Голом Камне: под строительство продуктового магазина выделен земельный участок (ФОТО)

Хлеб и другие продукты жители Голого Камня не могли купить по месту проживания с начала этого года. Маломобильные пенсионеры просили соседей привезти им хлеба из города или сами добирались до магазинов на транспорте.

Редакция TagilCity.ru выезжала на место и убедилась в отсутствии продуктовых магазинов шаговой доступности. В связи с чем в Администрацию Нижнего Тагила был направлен официальный запрос.

Закрытие и открытие данных торговых объектов не было связано к деятельностью местного самоуправления. Однако дополнительно было сообщено о предоставлении участка под продуктовый магазин.

В районе пересечения улиц Носова и Декабристов выделен земельный участок под строительство продуктового магазина сообщила ведущий специалист отдела по развитию потребительского рынка и услуг Управления промышленной политики и развития предпринимательства Тютерева Елена Владимировна.