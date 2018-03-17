Голосование за благоустройство парков и скверов пройдет в Нижнем Тагиле 18 марта

18 марта тагильчане смогут выбрать общественные территории, благоустройство которых пройдет в первую очередь. Чтобы голосовать было проще, к процессу будут привлечены волонтеры. Они покажут тагильчанам проекты будущих парков и скверов и расскажут о процедуре голосования.

В конкурсном отборе, который прошел в Нижнем Тагиле летом 2017 года, победили парк «Народный» и сквер «Пионерский». Эти территории уже включены в программу благоустройства.

А на то, какие еще скверы и парки будут отремонтированы в 2018 году, могут повлиять сами жители города.